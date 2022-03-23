Число выявленных случаев COVID-19 снизилось в Казахстане
За минувшие сутки, 22 марта, в Казахстане коронавирус подтвердился у 18 человек. Это самый низкий показатель за последние три дня. Новые данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 0;
- Алматы - 9;
- Шымкент - 0;
- Акмолинская область - 0;
- Актюбинская область - 0;
- Алматинская область - 0;
- Атырауская область - 0;
- Восточно-Казахстанская область - 5;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 0;
- Карагандинская область - 1;
- Костанайская область - 0;
- Кызылординская область - 0;
- Мангистауская область - 0;
- Павлодарская область - 2;
- Северо-Казахстанская область - 0;
- Туркестанская область - 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 949 случаев коронавируса.
Напомним, за 21 марта КВИ выявили у 36 казахстанцев, за 20 марта - у 28 человек, а за 19 марта - у 49.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961776-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-covid-19-snizilos-v-kazahstane/