Число выявленных случаев COVID-19 снизилось в Казахстане

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За минувшие сутки, 22 марта, в Казахстане коронавирус подтвердился у 18 человек. Это самый низкий показатель за последние три дня. Новые данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 0;

Алматы - 9;

Шымкент - 0;

Акмолинская область - 0;

Актюбинская область - 0;

Алматинская область - 0;

Атырауская область - 0;

Восточно-Казахстанская область - 5;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 0;

Карагандинская область - 1;

Костанайская область - 0;

Кызылординская область - 0;

Мангистауская область - 0;

Павлодарская область - 2;

Северо-Казахстанская область - 0;

Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 949 случаев коронавируса.

Напомним, за 21 марта КВИ выявили у 36 казахстанцев, за 20 марта - у 28 человек, а за 19 марта - у 49.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961776-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-covid-19-snizilos-v-kazahstane/