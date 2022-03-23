Здоровье
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Число выявленных случаев COVID-19 снизилось в Казахстане

Врач разговаривает с пациентом
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки, 22 марта, в Казахстане коронавирус подтвердился у 18 человек. Это самый низкий показатель за последние три дня. Новые данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан - 0;
  • Алматы - 9;
  • Шымкент - 0;
  • Акмолинская область - 0;
  • Актюбинская область - 0;
  • Алматинская область - 0;
  • Атырауская область - 0;
  • Восточно-Казахстанская область - 5;
  • Жамбылская область - 1;
  • Западно-Казахстанская область - 0;
  • Карагандинская область - 1;
  • Костанайская область - 0;
  • Кызылординская область - 0;
  • Мангистауская область - 0;
  • Павлодарская область - 2;
  • Северо-Казахстанская область - 0;
  • Туркестанская область - 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 949 случаев коронавируса.

Напомним, за 21 марта КВИ выявили у 36 казахстанцев, за 20 марта - у 28 человек, а за 19 марта - у 49.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961776-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-covid-19-snizilos-v-kazahstane/

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