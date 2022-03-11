Ношение масок на улице и использование Ashyq отменяют в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, на котором был принят ряд решений по снятию ограничений в стране, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В сообщении говорится, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, МВК принято решение отменить на всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:

обязательное использование мобильного приложения "Ashyq";

требования к соблюдению социальной дистанции;

обязательную термометрию.

Также отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Согласно решению МВК, снимаются ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Также отменяется обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

В завершение совещания Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

Отметим, что в последнее время заболеваемость COVID-19 стабильно снижется. За прошедшие сутки, 10 марта, в Казахстане зарегистрировали 119 случаев заражения коронавирусом. До этого прирост зараженных КВИ составят 89 случаев. При этом все регионы страны находятся в "зеленой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960331-otmena-ashyq-i-masok-na-ulitse-karantinnye-ogranicheniya-oslabyat-v-kazahstane/