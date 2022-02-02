Врач из США назвал необычные симптомы при омикрон-штамме

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Американский специалист назвал необычные симптомы при омикрон-штамме, передает РИА Новости.

В некоторых случаях заболевание омикрон-штаммом вызывает симптомы, схожие с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита.

"С "омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов", - отметил врач Билл Адмайр.

Ранее датские ученые в ходе исследования выяснили, что подвид омикрона ВА.2, называемый "стелс-омикрон", намного заразнее обычного омикрон-штамма. Тем временем в Чехии были зафиксированы первые случаи заболевания "стелс-омикроном". Мутация была найдена у пяти пациентов.

Японские ученые предупредили об опасных последствиях для переболевших омикрон-штаммом.

А медицинским работникам в Беларуси разрешили ставить диагноз "инфекция COVID-19" без ПЦР-тестирования или антиген-тестирования. Последние требуются теперь лишь в том случае, если пациенту нужна госпитализация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954147-vrach-iz-ssha-nazval-neobychnye-simptomy-pri-omikron-shtamme/