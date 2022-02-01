Врачам в Беларуси разрешили ставить диагноз COVID-19 без ПЦР-теста

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На амбулаторном этапе врачам в Беларуси разрешили ставить диагноз "инфекция COVID-19" без ПЦР-теста или антиген-теста, передает Telegram Минздрава страны.

Теперь диагноз можно ставить лишь при наличии рентген-томографических данных или клинических данных. ПЦР-тест требуется в случае госпитализации пациента.

"Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение", - гласит сообщение.

Данное нововведение было принято с целью снизить риск заражения респираторными заболеваниями, включая сам COVID-19, при посещении инфицированными амбулаторно поликлинических организаций.

Ранее Гинцбург рассказал, когда завершатся испытания назальной вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954054-vracham-v-belarusi-razreshili-stavit-diagnoz-covid-19-bez-ptsr-testa/