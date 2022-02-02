Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 7 тысяч

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - в первый день февраля коронавирусная инфекция была выявлена у 7149 казахстанцев.
Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдалось снижение заболеваемости КВИ - в последние дни января суточный прирост составлял 7-9 тысяч случаев заражения, а накануне снизился до 5,4 тыс. случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 822
- Алматы - 1336
- Шымкент - 77
- Акмолинская область - 691
- Актюбинская область - 243
- Алматинская область - 273
- Атырауская область - 145
- Восточно-Казахстанская область - 265
- Жамбылская область - 132
- Западно-Казахстанская область - 346
- Карагандинская область - 1063
- Костанайская область - 462
- Кызылординская область - 49
- Мангистауская область - 46
- Павлодарская область - 784
- Северо-Казахстанская область - 382
- Туркестанская область - 33
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 246 103 случая заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954133-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-7-tysyach/