Здоровье
KZ

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 7 тысяч

Женщина в маске
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - в первый день февраля коронавирусная инфекция была выявлена у 7149 казахстанцев.

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдалось снижение заболеваемости КВИ - в последние дни января суточный прирост составлял 7-9 тысяч случаев заражения, а накануне снизился до 5,4 тыс. случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 822
  • Алматы - 1336
  • Шымкент - 77
  • Акмолинская область - 691
  • Актюбинская область - 243
  • Алматинская область - 273
  • Атырауская область - 145
  • Восточно-Казахстанская область - 265
  • Жамбылская область - 132
  • Западно-Казахстанская область - 346
  • Карагандинская область - 1063
  • Костанайская область - 462
  • Кызылординская область - 49
  • Мангистауская область - 46
  • Павлодарская область - 784
  • Северо-Казахстанская область - 382
  • Туркестанская область - 33

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 246 103 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954133-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-7-tysyach/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.