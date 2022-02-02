Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 7 тысяч

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - в первый день февраля коронавирусная инфекция была выявлена у 7149 казахстанцев.

Отметим, что последние несколько дней в стране наблюдалось снижение заболеваемости КВИ - в последние дни января суточный прирост составлял 7-9 тысяч случаев заражения, а накануне снизился до 5,4 тыс. случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 822

Алматы - 1336

Шымкент - 77

Акмолинская область - 691

Актюбинская область - 243

Алматинская область - 273

Атырауская область - 145

Восточно-Казахстанская область - 265

Жамбылская область - 132

Западно-Казахстанская область - 346

Карагандинская область - 1063

Костанайская область - 462

Кызылординская область - 49

Мангистауская область - 46

Павлодарская область - 784

Северо-Казахстанская область - 382

Туркестанская область - 33

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 246 103 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954133-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-7-tysyach/