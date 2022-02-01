FlyArystan будет летать в Екатеринбург и Омск

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FlyArystan открывает продажу билетов по новым направлениям: из Алматы и Нур-Султана в Екатеринбург, а также в Омска из Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как рассказали в FlyArystan, билеты доступны в мобильном приложении и на сайте flyarystan.com по следующим ценам:

Нур-Султан - Екатеринбург - от 18 999 тенге (по субботам);

Алматы - Екатеринбург - от 22 999 тенге (по средам и четвергам);

Алматы - Омск - от 19 999 тенге (по субботам и воскресеньям).

При этом уточняется, что в стоимость билета входит случайное место на борту и одна единица ручной клади весом до 5 кг, размеры которой не должны превышать 56 на 23 на 36 см.

"Мы продолжаем расширение географии полетов в города Российской Федерации и вслед за Москвой, Новосибирском и Омском FlyArystan предлагает казахстанцам прямые рейсы в Екатеринбург с 23 февраля.

Четвертый по численности город России можно по праву назвать промышленной столицей, который славится тяжелым, транспортным и энергетическим машиностроением, а также является научно-образовательным центром Уральского края.

Мы надеемся, что бизнесмены и студенты положительно оценят не только низкие цены на перелеты, но и высокое качество обслуживания казахстанского лоукостера.

Напоминаем, что мы летаем в Омск из Нур-Султана. А теперь он станет доступнее и ближе для жителей южного региона страны, ведь с 26 февраля самолеты FlyArystan еженедельно будут летать по направлению "Алматы-Омск-Алматы", – сказал директор по планированию маршрутной сети FlyArystan Ренат Абулханов.

Кроме российских городов, FlyArystan осуществляет регулярные рейсы из Казахстана в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан и Грузию.

Пассажиров так попросили внимательно ознакомиться с правилами въезда в Россию, доступными по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954057-flyarystan-budet-letat-v-ekaterinburg-i-omsk/