Исследование: "стелс-омикрон" оказался заразнее обычного омикрон-штамма

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Датские ученые в ходе исследования выяснили, что "стелс-омикрон" заразнее, чем обычный омикрон-штамм, передает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 18 тысяч человек. В ходе работы ученые выяснили, что у инфицированного вариантом ВА.2 вероятность заразить близкого родственника, с которым он живет в одном доме, составляет 40 процентов.

Тем временем такой же показатель при обычном омикрон-штамме равен 29 процентам. Как утверждают датские ученые, риск заразиться особенно высок для невакцинированного человека.

Как известно, "стелс-омикрон" был впервые выявлен в Дании в начале этого года. В этой стране он впервые вытеснил обычный омикрон-штамм.

Напомним, первые случаи "стелс-омикрона" обнаружили в Чехии. А британские эксперты назвали симптомы при заболевании новым подвидом омикрон-штамма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954064-issledovanie-stels-omikron-okazalsya-zaraznee-obychnogo-omikron-shtamma/