Японские медики предупредили об опасности последствий омикрон-штамма

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Японские ученые предупредили об опасности после заболевания омикрон-штаммом, передает Express.

Врачи медицинского центра Фудзимино в Японии заявили, что количество госпитализированных с пневмонией после заболевания омикрон-штаммом заметно выросло. Причем возраст таких пациентов - 60 лет и старше.

Многие из них нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - сказал директор медицинского центра Акира Кано.

Он добавил, что в основном заболевали пневмонией впоследствии те, кто вакцинировался от COVID-19 очень давно.

Ранее британские эксперты назвали симптомы "стелс-омикрона", а профилактолог рассказал о необычном признаке, который может развиться у переболевших омикрон-штаммом пациентов.

Тем временем американские ученые в ходе исследования выяснили, как можно получить "супериммунитет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953942-yaponskie-mediki-predupredili-ob-opasnosti-posledstviy-omikron-shtamma/