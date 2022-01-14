Главный санврач Алматы: Вопрос о платной вакцинации препаратом Pfizer не стоит

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Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижиббарова во время брифинга в РСК рассказала, что в настоящее время "вопрос платной вакцинации населения препаратом Pfizer не стоит и не рассматривается", передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время разрешено ревакцинировать препаратом Pfizer медицинских работников, а также использовать его для ревакцинации лиц старше 60 лет. Это обозначено в постановлении главного государственного санитарного врача РК и также нашло отражение в нашем постановлении. Вопрос о платной вакцинации препаратом Pfizer не стоит и не рассматривается", - сказала главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

Напомним, в начале декабре в Алматы началась запись граждан, желающих вакцинироваться препаратом Pfizer. О возможности привиться на платной основе стало известно в середине ноября.

Также сегодня было опубликовано новое постановление главного санврача Алматы, ужесточающее карантин в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951147-abdizhibbarova-platnoy-vaktsinatsii-preparatom-pfizer-ne-budet-v-almaty/