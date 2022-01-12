Лица старше 60 лет смогут ревакцинироваться препаратом Pfizer в Казахстане

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Глава Минздрава РК на заседании кабмина сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим, она заявила, что в республике будут приняты меры защиты наиболее уязвимой группы населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что в стране темп вакцинации за последнюю неделю снизился многократно и удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%.

Всего, по ее данным, на сегодня первым компонентом привито более 9,4 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито более 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения.

От численности общего населения привито первым компонентом - 49,3%, вторым компонентом – 45,8%.

"С учетом выявления варианта "омикрон" были введены и реализуются дополнительные меры профилактики. Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина "Комирнати" (Pfizer)", - заявила она.

По ее словам, с учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в "красной" зоне.

Ранее новый министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла на 41%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950733-litsa-starshe-60-let-smogut-revaktsinirovatsya-preparatom-pfizer-v-kazahstane/