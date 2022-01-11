Партию из 150 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Казахстан

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В Казахстан прибыла партия российской вакцины "Спутник Лайт", которая предназначена для ревакцинации населения, передает "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК).

Как сообщает Telegram-канал КФК, на бесплатной основе Казахстану было передано 150 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". После того, как препарат простикеруют, его передадут на склад СК "Фармация" в Нур-Султан до 20 января.

"Учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь в борьбе с предупреждением распространения коронавирусной инфекцией", – говорится в публикации.

Ранее российский инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что препаратом "Спутник Лайт" следует воспользоваться в случае, если человек уже переболел COVID-19 или для ревакцинации. Тем, кто собирается прививаться в первый раз, рекомендуется двухкомпонентная вакцина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950530-partiyu-iz-150-tys-doz-vaktsiny-sputnik-layt-dostavili-v-kazahstan/