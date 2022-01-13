Стипендиаты "Болашака" смогут повторно привиться от КВИ вакциной, одобренной ВОЗ

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Стипендиатам программы "Болашак" обеспечен доступ к вакцине, одобренной ВОЗ. Этот вопрос по ходатайству Министерства образования и науки был рассмотрен на заседании МВК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

МВК разрешила вакцинацию стипендиатов вакциной, одобренной ВОЗ. Это необходимо для того, чтобы казахстанцы, обучающиеся по стипендии "Болашак", могли беспрепятственно попасть в страны, которые разрешили въезд только привитым гражданам.

Так, въезд в США разрешен только лицам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами.

По данным министерства, в список вакцин, одобренных ВОЗ, входят:

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

Johnson&Johnson;

AstraZeneca;

Covishield;

BIBP/Sinopharm;

Sinovac.

Аналогичные правила действуют также для въезда в Австралию и ряд других стран.

"Для того, чтобы избежать срыва начала обучения стипендиатов "Болашак", ожидающими выезда на обучение или стажировку в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США и Японию, МОН направил Минздраву письмо о рассмотрении возможности предоставления им одобренной ВОЗ вакцины.

Отметим, что для въезда на территорию указанных стран требуется полная вакцинация двумя дозами одобренных ВОЗ препаратов. МВК поддержала наше предложение. В итоге разрешена вакцинация вакциной BIBP/Sinopharm", - сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Ранее депутат мажилиса Гани Хамзин заявил, что казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, вынуждены ездить в соседние страны, чтобы там платно получить прививку от КВИ вакциной, одобренной ВОЗ. В ином случае они не смогут попасть на занятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950949-stipendiaty-bolashaka-smogut-povtorno-privitsya-ot-kvi-vaktsinoy-odobrennoy-voz/