Санитарно-карантинные меры ужесточают в Казахстане

Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.
Очередное заседание МВК под председательством заместителя премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось сегодня, 12 января.
В работе совещания приняли участие представители госорганов и руководители регионов. На повестке дня стояли вопросы по ухудшению эпидситуации и циркуляции штамма "омикрон".
С докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. По ее словам, только за последние сутки выявлено более 4 тыс. человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в "красную" зону.
МВК для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер.
В частности:
- Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус;
- С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом;
- С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.
Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны (Нур-Султане, Алматы, Шымкенте) и в Атырауской области:
- Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах Ashyq, с участием 30 человек;
- Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;
- Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;
- Онлайн формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля 2022 года;
- Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых; На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;
- Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.
Напомним, что Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по COVID-19. Также мы писали, что школьников и студентов Нур-Султана и Алматы переводят на "дистанционку".
Кроме того, главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о введении карантинных мер на территории столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950853-karantin-uzhestochayut-v-nur-sultane-almaty-i-shymkente/