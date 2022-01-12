Санитарно-карантинные меры ужесточают в Казахстане

Иллюстративное фото : NUR.KZ/Петр Карандашов

Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Очередное заседание МВК под председательством заместителя премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось сегодня, 12 января.

В работе совещания приняли участие представители госорганов и руководители регионов. На повестке дня стояли вопросы по ухудшению эпидситуации и циркуляции штамма "омикрон".

С докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. По ее словам, только за последние сутки выявлено более 4 тыс. человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в "красную" зону.

МВК для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер.

В частности:

Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус;

С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом;

С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны (Нур-Султане, Алматы, Шымкенте) и в Атырауской области:

Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах Ashyq, с участием 30 человек;

Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;

Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;

Онлайн формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля 2022 года;

Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых; На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

Напомним, что Алматы и Атырауская область перешли в "красную" зону по COVID-19. Также мы писали, что школьников и студентов Нур-Султана и Алматы переводят на "дистанционку".

Кроме того, главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление о введении карантинных мер на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950853-karantin-uzhestochayut-v-nur-sultane-almaty-i-shymkente/