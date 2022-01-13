Опубликованы новые правила въезда в Казахстан

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О новых правила въезда в Казахстан рассказали в авиакомпании Аir Astana, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций авиаперевозчика.

С 15 января все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан).

Исключение составляют дети до 5 лет.

Справка должна быть на английском, русском или казахском языках.

Подчеркивается, что в случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

Напомним, что накануне межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951000-opublikovany-novye-pravila-vezda-v-kazahstan/