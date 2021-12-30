Слухи о том, что привитые "Спутник V" потеряют "зеленый" статус, прокомментировали в КСЭК

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Сети стали распространять слухи о том, что привитые препаратом "Спутник V" казахстанцы с 1 января потеряют "зеленый" статус в приложении Ashyq. В КСЭК ответили, что это неправда, пишет Stop Fake.kz.

Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля. Ержан Байтанаев прокомментировал данную информацию.

"Вне зависимости от того, какой вакциной вы привиты, «зеленый» статус в системе Ashyq сохраняется в течение года с момента получения второго компонента. То есть, если вы получили вторую дозу вакцины, к примеру, 30 апреля 2021 года, то "зеленый" статус у вас сохранится до 30 апреля 2022 года", - пояснил представитель ведомства.

Напомним, что новые ограничения ввели для казахстанцев с "синим" статусом в Ashyq. Кроме того, Минздрав принял правила ужесточения карантина, на случай выявления омикрон-штамма в Казахстане. Ужесточения коснутся казахстанцев с "синим" статусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949396-sluhi-o-tom-chto-privitye-sputnik-v-poteryayut-zelenyy-status-prokommentirovali-v-ksek/