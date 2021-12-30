Казахстанский ученый: Вполне возможно, "омикрон" – последний штамм коронавируса

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Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман во время брифинга в РСК спрогнозировал, что в 2022 году пандемия может закончиться, поскольку коронавирус исчерпывает лимиты для мутаций, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вполне возможно, что "омикрон" - это один из последних "мутантов" коронавируса. Геном вируса относительно короткий и имеет 30 тысяч нуклеотидных оснований. Мутируют вирусы обычно двумя-тремя основаниями. Здесь мы видим беспрецедентное число мутаций.

Поэтому коронавирус уже исчерпывает себя. Лимитов для мутаций почти нет. Это закономерный исход многих подобных эпидемий", - сказал Алмаз Шарман.

Он также отметил, что вирус стал более заразным, но начал терять свои болезнетворные свойства. Это, по его мнению, также может быть признаком того, что сейчас пандемия доходит до последней стадии.

"Так или иначе, эта инфекция будет периодически напоминать о себе. Но масштабы повреждения в значительной степени ослабятся. Хочется надеяться, что 2022-й станет годом, когда пандемия завершится в том виде, в каком мы ее знаем", - отметил президент Академии профилактической медицины Казахстана.

Он также добавил, что в праздники лучше избегать массового скопления людей и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

"Я не удивлюсь, если сегодня-завтра мы услышим о том, что штамм "омикрон" выявили в Казахстане. Поэтому лучше избегать массовых скоплений, носить маски и беречь людей старшего поколения", - сказал Алмаз Шарман.

Ранее он сообщил, что заболевание "омикроном" протекает на 80% мягче, чем дельта-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949386-sharman-vpolne-vozmozhno-omikron-posledniy-shtamm-koronavirusa/