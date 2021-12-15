Какая вакцина лучше всего защищает от COVID-19, рассказал Бекшин

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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопросы об эффективности вакцин против КВИ. Видеоролик с выступлением санврача появился на официальной Facebook-странице Жандарбека Бекшина.

По словам Бекшина, с апреля этого года ДСЭК Алматы ведет мониторинг заболеваемости КВИ среди привитых граждан. На сегодня в мегаполисе выявлено 3239 случаев заражения коронавирусом среди горожан, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Это составляет 0,33% от общего числа привитых алматинцев. Всего же прививку от КВИ получили 980 тысяч жителей южной столицы.

"После получения полного курса вакцинации в городе Алматы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в удельном весе выглядит следующим образом: "Спутник V" - 0,37%, Sinovac - 0,19%, QazCovid-in (QazVaс) - 0,17%", - сообщил главный санврач.

Бекшин добавил, что заболевание у привитых горожан протекало в легкой форме.

"Как показала статистика, наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazCovid-in - инактивированной вакциной против COVID-19, разработанной в Казахстане на основе варианта штамма, выделенного у больных в Алматы.

По заявлению заместителя по лечебной работе городской больницы, после вакцинации отечественным препаратом у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами, а также отмечается более пролонгированное действие, учитывая массовость вакцинации и минимальную долю случаев заболевания и осложнений от коронавируса", - заявил Бекшин.

По словам главного санврача, сотрудники инфекционного стационара предпочли для ревакцинации именно отечественную вакцину.

Он добавил также, что среди получивших прививку QazCovid-in госпитализация наблюдается значительно реже, чем после вакцинации другими препаратами.

"Это уже является хорошим показателем в борьбе с пандемией в нашей стране", - отметил Бекшин, еще раз поблагодарив разработчиков казахстанской вакцины от имени всех врачей.

В заключение главный санврач призвал алматинцев соблюдать ограничительные меры и активно вакцинироваться.

"Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса и остановить эпидемию", - резюмировал главный санврач южной столицы.

Напомним, 22 ноября в Казахстане стартовала ревакцинация от коронавируса. Первыми повторные прививки получат медики, полицейские, учителя, граждане старше 60 лет.

Пока для ревакцинации казахстанцам доступна лишь отечественная вакцина. Почему граждане не могут ревакцинироваться другим препаратом, ранее объяснил глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946986-kakaya-vaktsina-luchshe-vsego-zaschischaet-ot-covid-19-rasskazal-bekshin/