Почему для ревакцинации казахстанцам доступен только QazVac, объяснил Цой

Иллюстративное фото: biosafety.kz

Глава Минздрава Алексей Цой в кулуарах правительства рассказал, почему казахстанцы могут ревакцинироваться против коронавируса только отечественной вакциной QazVac, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в столичных поликлиниках для ревакцинации против КВИ нет никакой другой вакцины, кроме QazVac, представители СМИ попросили министра здравоохранения объяснить данную ситуацию.

"Спутник V" нельзя ставить, потому что там два разных компонента. При ревакцинации ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У "Спутник V" первый и второй компоненты разные. Соответственно для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый и второй компонент", - пояснил Цой.

Он также сообщил, что скоро для казахстанцев будет доступна вакцина "Спутник лайт".

"Как только появится, он тоже будет доступен. Мы по вакцине "Спутник лайт" переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам. Мы ожидаем. Как только коллеги скажут. Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее: либо производить на нашем (фармзаводе в Караганде - прим.ред.), либо мы сможем быстрее привезти", - добавил министр.

Ранее глава Минздрава рассказал, что на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил 77,8%. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего вакцинации взрослого населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946849-pochemu-dlya-revaktsinatsii-kazahstantsam-dostupen-tolko-qazvac-obyasnil-tsoy/