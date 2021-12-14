Могут ли казахстанцы вакцинироваться двумя дозами Pfizer за свой счет, рассказал Цой

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Глава Минздрава в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, могут ли граждане платно пройти полный курс иммунизации против КВИ вакциной Pfizer, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как это отразится в паспорте вакцинации, если казахстанцы захотят получить не один, а два компонента вакцины Pfizer.

"Как появится у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне принятия решения самих граждан принять одну или две вакцины", - сказал в ответ Цой.

Между тем, по его словам, сегодня эксперты рекомендуют ревакцинироваться одной дозой, то есть вводить так называемый третий компонент.

"Мы не рекомендуем принимать два компонента Pfizer. Но это уже зависит от каждого гражданина. Сейчас мировые рекомендации говорят о получении только третьей дозы…

Сейчас в рамках требований МЗ и международных рекомендаций рекомендуется одну дозу вакцины. Если граждане хотят, как появится платная, это на их усмотрение.

Но в данный момент и ВОЗ рекомендует оду дозу дополнительно, то есть в итоге три. Пока такие рекомендации в целом по миру", - подчеркнул глава Минздрава.

Он также сообщил, что к этому часу в Казахстане запрещена вакцинация против КВИ данным препаратом детей до 12 лет. Причем запрет действует даже при наличии согласия родителей или иных законных представителей.

"Сейчас это в Казахстане запрещено, потому что у нас нет четкой рекомендации от производителей. В данный момент по инструкции от производителей рекомендовано от 12 лет и старше", - резюмировал Цой.

Напомним, что ранее Цой ответил на вопрос о том, почему вакциной от Pfizer не могут прививать всех желающих бесплатно. Кроме того, министр высказывался и о стоимости вакцины от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946880-mogut-li-kazahstantsy-vaktsinirovatsya-dvumya-dozami-pfizer-za-svoy-schet-rasskazal-tsoy/