1200 умерших: в Казнете появился новый фейк о смертоносности вакцины Pfizer

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В Казнете распространяется сообщение о том, что в данных компании Pfizer есть информация о более чем 1200 умерших от ее вакцины Comirnaty за 3 месяца 2020 года.

Как передает официальный портал StopFake, авторы сообщения заявили, что Pfizer и FDA знали, что люди умирают, и все равно допустили "смертносный" препарат к использованию.

На самом деле это сообщение не является правдивым.

Указывается, что авторы фейка ссылаются на действительно существующую страницу документа, который опубликовало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Этот документ - часть ответа на запрос группы университетских ученых, которые через суд запрашивали данные, на которые управление опиралось при лицензировании вакцины Pfizer против COVID-19.

Это было сделано затем, что обнародование информации, по мнению ученых, может помочь убедить скептиков, что вакцина от КВИ действительно "безопасна и эффективна", а также чтобы повысить доверие к вакцине от Pfizer.

В самом документе, по данным экспертов, расписан анализ отчетов о побочных эффектах после вакцинации.

Там говорится, что с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года отмечено 42 086 случаев заболеваний, связанных с разными побочными эффектами, а также зарегистрировано 1223 летальных исхода после вакцинирования.

При этом фармацевтическая компания отмечает, что около 40 процентов сообщений о побочных эффектах имеют "немедицинское подтверждение".

Таким образом, указанные цифры говорят о фактах летальных исходов в течение трех месяцев после получения разрешения на экстренное использование вакцины, но не устанавливают их связь с вакцинацией.

Поэтому утверждение о том, что люди умерли от вакцинации, является манипуляцией, подчеркнули фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946909-1200-umershih-v-kaznete-poyavilsya-novyy-feyk-o-smertonosnosti-vaktsiny-pfizer/