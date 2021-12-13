Гинцбург рассказал, вытеснит ли "омикрон" штамм "дельта"

Александр Гинцбург. Фото: t.me/nsnfm

Директор Центра имени Гамалеи рассказал, вытеснит ли штамм "омикрон" "дельту", передает РИА Новости.

По словам ученого Александра Гинцбурга, новоявленный штамм "омикрон", согласно сообщениям, начинает постепенно вытеснять "дельту" в самой Южно-Африканской Республике. Так что такое явление возможно и на территории ряда других государств.

"Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно", - сказал Гинцбург.

Недавно были зафиксированы два случая заражения новым штаммом в России. Оба инфицированных прибыли из ЮАР. А врач из Роспотребнадзора перечислила симптомы заболевания "омикроном".

Тем временем специалисты фармацевтической компании Pfizer сообщили, что бустерная доза их препарата может защитить от нового варианта.

А ученые из Южной Африки заявили, что воздействие "омикрона" практически не отличается от предыдущих штаммов. И что он ведет себя так же, как и его предшественники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946589-gintsburg-rasskazal-vytesnit-li-omikron-shtamm-deltu/