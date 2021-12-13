Эксперты ВОЗ предупредили о риске крайней нищеты для 500 тыс. человек из-за пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк заявили, что более 500 тысяч человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной проблем с услугами здравоохранения.

В заявлении говорится, что из-за напряжения в системах здравоохранения впервые за 10 лет снизился охват иммунизации населения и увеличилась смертность от туберкулеза и малярии.

"Пандемия спровоцировала самый тяжелый экономический кризис с 1930-х годов, в результате чего людям стало все труднее оплачивать медицинские услуги", – говорится в докладе ВОЗ и ВБ.

Организации предупреждают, что финансовые трудности, вероятно, станут еще более серьезными по мере роста бедности, падения доходов и с учетом сложных ситуаций в сфере налоговых поступлений.

"Все правительства должны немедленно возобновить и активизировать усилия, чтобы каждый из граждан мог получить доступ к услугам здравоохранения, не опасаясь финансовых последствий", – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнув, что особое внимание нужно уделить системе первичной помощи.

В ВОЗ добавили, что еще до пандемии до одного миллиарда человек тратили более 10% своего бюджета на медицинские услуги.

"До пандемии многие страны добились прогресса. Но он был недостаточно прочным. На этот раз мы должны создать системы здравоохранения, которые будут достаточно сильными, чтобы противостоять потрясениям, таким как следующая пандемия, и оставаться на пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения", – добавил глава ВОЗ.

Ранее ВОЗ спрогнозировала, что пандемия продлится дольше, чем предполагалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946588-eksperty-voz-predupredili-o-riske-krayney-nischety-dlya-500-tys-chelovek-iz-za-pandemii/