Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявили в России

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В России обнаружили первые два случая заболевания штаммом "омикрон", передает РИА Новости.

Оба инфицированных прибыли из Южно-Африканской Республики. Их ПЦР-тест оказался положительным. А также подтвердилось, что оба были заражены штаммом "омикрон".

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее представитель ВОЗ рассказала о степени тяжести протекания коронавирусной инфекции при заболевании штаммом "омикрон". Она подтвердила, что ученые мира каждый раз изучают информацию о заболевших новым вариантом.

Тем временем министр здравоохранения России заявил, что испытания новой вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в следующем году. Ранее там разрешили к применению препарат для подростков от 12 до 17 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945523-pervye-dva-sluchaya-zarazheniya-shtammom-omikron-vyyavili-v-rossii/