Третья доза Pfizer обеспечит защиту против "омикрона", заявили специалисты

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Специалисты заявили, что бустерная доза Pfizer обеспечивает защиту против штамма "омикрон", передает Би-би-си.

Специалисты из Pfizer/BioNTech заявили, что третья доза их препарата от COVID-19 так же эффективна против "омикрона", как и две дозы против других ранних вариантов.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что защита против нового штамма будет улучшена при помощи бустерной дозы.

"Обеспечение полной вакцинации как можно большего числа людей с помощью первых двух серий доз и ревакцинации остается лучшим способом предотвращения распространения COVID-19", - сказал Бурла.

Ученые Pfizer и BioNTech рассказали, что продолжат работать в этом направлении, собирая информацию для оценки эффективности их препарата. Они также занимаются разработкой вакцины, направленную против "омикрона".

Напомним, в трех поликлиниках города Алматы началась запись тех, кто хочет привиться вакциной Pfizer. Об этом сообщило управление здравоохранения южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946087-tretya-doza-pfizer-obespechit-zaschitu-protiv-omikrona-zayavili-spetsialisty/