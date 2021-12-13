Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 упал ниже 500 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

491 житель Казахстана заразился коронавирусной инфекцией за 12 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные официальным Telegram-каналом "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне сообщалось о 554 выявленных случаях КВИ, а за день до этого в стране зарегистрировали 568 заболевших.

Наибольший прирост новых случаев отмечается в Нур-Султане и Карагандинской области. При этом в Атырауской области не выявили ни одного случая КВИ за сутки.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах республики выглядит так:

в городе Нур-Султан – 81;

в городе Алматы – 14;

в городе Шымкент – 5;

в Акмолинской области – 59;

в Актюбинской области – 2;

в Алматинской области – 12;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 12;

в Жамбылской области – 2;

в ЗКО – 10;

в Карагандинской области – 90;

в Костанайской области – 60;

в Кызылординской области – 3;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 66;

в СКО – 66;

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране выявлено 979 975 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946575-491-kazahstanets-zarazilsya-covid-19-za-sutki/