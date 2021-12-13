Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 упал ниже 500 в Казахстане

491 житель Казахстана заразился коронавирусной инфекцией за 12 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные официальным Telegram-каналом "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что накануне сообщалось о 554 выявленных случаях КВИ, а за день до этого в стране зарегистрировали 568 заболевших.
Наибольший прирост новых случаев отмечается в Нур-Султане и Карагандинской области. При этом в Атырауской области не выявили ни одного случая КВИ за сутки.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах республики выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 81;
- в городе Алматы – 14;
- в городе Шымкент – 5;
- в Акмолинской области – 59;
- в Актюбинской области – 2;
- в Алматинской области – 12;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 12;
- в Жамбылской области – 2;
- в ЗКО – 10;
- в Карагандинской области – 90;
- в Костанайской области – 60;
- в Кызылординской области – 3;
- в Мангистауской области – 3;
- в Павлодарской области – 66;
- в СКО – 66;
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране выявлено 979 975 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946575-491-kazahstanets-zarazilsya-covid-19-za-sutki/