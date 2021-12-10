Специалисты из ЮАР рассказали, что воздействие "омикрона" аналогично другим штаммам

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Специалисты из ЮАР рассказали, отличается ли "омикрон" от предыдущих штаммов, передает ТАСС.

Ученые из ЮАР провели исследования штамма "омикрон" и пришли к выводу, что он ведет себя таким же образом, как и его предшественники. Поэтому испытывать тревогу по поводу его появления не стоит.

"Мы ожидаем, что этот вариант будет вести себя сходным с предыдущими штаммами образом", - говорит министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла.

Инструментом защиты от нового варианта является вакцинация. Также есть надежда, что инфицированные им пациенты будут переносить COVID-19 легче.

"Что касается тяжести заболевания, есть признаки того, что оно может быть менее тяжелым", - сказал Паахла.

Генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей сообщила, что с "омикроном" в больницу попадают только те, кто вовремя не сделал прививку.

"Однако у вакцинированных течение болезни проходит значительно легче, чем у тех, кто не имеет прививки. Очень немногие из прошедших вакцинацию попадают в больницу, но они находятся там в среднем 2,4 дня, после чего возвращаются домой", - сказала Грей.

Ранее президент ЮАР пригласил ученых БРИКС в страну для изучения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946390-spetsialisty-iz-yuar-rasskazali-chto-vozdeystvie-omikrona-analogichno-drugim-shtammam/