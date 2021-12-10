Врач из Роспотребнадзора перечислила симптомы при заболевании "омикроном"

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Специалист из Роспотребнадзора перечислила симптомы при заболевании штаммом "омикрон", передает РИА Новости.

Есть данные, что при заболевании новым штаммом симптомы развиваются быстрее, чем при других вариантах. Кроме того, пациенты с "омикроном" почти не жалуются на потерю вкуса или обоняния.

"В отличие от штамма "дельта" и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", - говорит заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Другой специалист из Роспотребнадзора Дарья Хавкина утверждает, что большинство инфицированных штаммом - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Ранее специалисты из Pfizer заявили, что третья доза их вакцины обеспечивает защиту от "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946249-vrach-iz-rospotrebnadzora-perechislila-simptomy-pri-zabolevanii-omikronom/