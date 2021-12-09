Рассылку о прививке Pfizer за 50 тыс. тенге прокомментировали в поликлинике Алматы

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В социальных сетях появилась информация, что цена на прививку от КВИ вакциной Pfizer в Казахстане составит 50 тысяч тенге. Однако в поликлинике в Алматы опровергли эти данные.

О стоимости прививки пишут пользователи мессенджера Telegram. В одном из чатов появились сообщения, что сделать прививку Pfizer можно в алматинской городской поликлинике №4, но придется заплатить за это 50 тысяч тенге.

По словам автора сообщения, цену прививки назвали в самой поликлинике.

Но, как сообщает Stopfake.kz, в медучреждении опровергли эти данные.

"На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведется предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам городской поликлиники №4 не давались указания касательно стоимости вакцинации", - цитирует портал сообщение поликлиники.

В медучреждении напомнили, что подростки старше 12 лет, беременные женщины и кормящие мамы могут сделать прививку американской вакциной бесплатно.

"Сообщение о стоимости вакцины в 50 000 тенге - фейк. На сегодняшний день сумма еще не озвучивалась", - подвели итог фактчекеры.

Напомним, лишь накануне министр здравоохранения Алексей Цой опроверг все слухи о стоимости вакцины. По словам главы Минздрава, пока нет четкого понимания, сколько именно будет стоить прививка. Также он ответил на вопрос о том, почему вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech не могут прививать всех желающих бесплатно.

Между тем, запись на платную вакцинацию американским препаратом уже началась.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946075-rassylku-o-privivke-pfizer-za-50-tys-tenge-prokommentirovali-v-poliklinike-almaty/