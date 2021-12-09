Почему снизили срок ревакцинации в Казахстане, объяснил Цой

Глава Минздрава в кулуарах правительства объяснил, в связи с чем в Казахстане сменили тактику по ревакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.
Алексей Цой сообщил, что к такому решению его ведомство пришло после изучения международного опыта.
«Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что в целом, через полгода в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили сроки - и снизили с 9 до 6 месяцев, то есть укоротили сроки (ревакцинации - прим. ред.)», - пояснил он.
По его словам, это связано с тем, что есть «потребность простимулировать иммунитет, чтобы был более защищенный организм от новых штаммов коронавируса».
Таким образом, по его словам, с 8 декабря любой желающий может прийти в поликлинику и пройти ревакцинацию против КВИ.
Ранее сообщалось, что главный врач страны своим постановлением внес изменения в правила ревакцинации населения против коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946076-pochemu-snizili-srok-revaktsinatsii-v-kazahstane-obyasnil-tsoy/