Изменится ли "зеленый" статус казахстанцев из-за снижения сроков ревакцинации

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Изменится ли "зеленый" статус казахстанцев, который дается на год, на "синий" после выхода постановления о ревакцинации через полгода, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, после первичной вакцинации от коронавируса казахстанцам выдавался "зеленый" статус действием в один год. Корреспондент NUR.KZ решил выяснить - сохранится ли этот статус по истечении шести месяцев после получения прививки. Учитывая, что вышедшее вчера новое постановление главного санврача предписывает ревакцинацию уже через полгода после прохождения полного цикла иммунизации.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК пояснили, что полученный вакцинированными "зеленый" статус сохранится, как и было предписано ранее, на календарный год.

Ревакцинация при этом проводится по желанию, подчеркнул официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Он также отметил, что сейчас прорабатывается алгоритм дальнейшего продления "зеленого" статуса после ревакцинации.

Напомним, ранее глава Минздрава объяснил, в связи с чем в Казахстане сменили тактику по ревакцинации населения против коронавируса, сославшись на международный опыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946080-izmenitsya-li-zelenyy-status-kazahstantsev-iz-za-snizheniya-srokov-revaktsinatsii/