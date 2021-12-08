"Нужно взять себя в руки и удержаться": Цой призвал воздержаться от корпоративов на Новый год

Иллюстративное фото: Dmitry Feoktistov\TASS via Getty Images

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса рассказал о рисках распространения омикрон-штамма в Казахстане и призвал казахстанцев воздержаться от массовых празднований Нового года и грядущих праздников, передает корреспондент NUR.KZ.

Алесей Цой сообщил, что в соседней России выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом КВИ.

"Мы сейчас наблюдаем, насколько "омикрон" распространяется у соседей. Другие штаммы КВИ активно распространяются во всех странах мира. Поэтому нужно с осторожностью смотреть на проявления у соседей (омикрон-штамма – прим.ред.), но пока мы мониторим, смотрим, на связи с российскими коллегами. Если это будет массовое распространение, мы увидим, что данный штамм имеет широкое распространение внутри страны, конечно, будут приниматься соответствующие меры", - добавил министр.

Глава Минздрава отметил, что в Казахстане эпидситуация улучшается.

"За последний месяц заболеваемость практически в два раза уменьшилась, и количество поступающих звонков в скорую помощь, и непосредственно число пациентов, которые получают лечение в больнице. Параллельно процент вакцинации повышается, это все взаимосвязано", - отметил Цой.

При этом он повторил, что "коронавирус никуда не исчез", и в этой связи призвал воздержаться от новогодних корпоративов, снизив тем самым риск массового заражения.

"Большие опасения по праздничному периоду. Здесь нужно будет себя взять в руки и удержаться, не пойти на корпоративы, большие мероприятия, потому что есть большой риск заражения. Несмотря на то, что вакцинированы.

Места общепита являются основными разносчиками, потому что здесь люди снимают маски, находятся длительное время друг с другом, социальная дистанция не соблюдается. Есть вероятность, что в случае массовых множественных мероприятий - у нас праздники идут: день независимости, Новый год, и начало года связано с праздниками... Этот период настораживающий, и многое зависит от граждан. Если коронавирус вернется, нам нужно будет снова вводить какие-то дополнительные ограничения. Можно это предотвратить, все в наших руках", - резюмировал министр здравоохранения.

Напомним, ранее глава Минздрава назвал размер своей зарплаты и рассказал, сколько его семья тратит на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945890-nuzhno-vzyat-sebya-v-ruki-i-uderzhatsya-tsoy-prizval-vozderzhatsya-ot-korporativov-na-novyy-god/