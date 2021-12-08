Ученые заявили, что омикрон-штамм может распространяться в два раза быстрее "дельты"

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Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что омикрон-штамм может передаваться от человека к человеку быстрее, чем вариант "дельта", передает News24.

Исследователи создали математическую модель на основе результатов обследования больных COVID-19 из разных регионов ЮАР. На основе этих данных было выдвинуто предположение, что новый штамм распространяется в 2,5 раза быстрее "дельты".

Однако нет еще подтвержденной информации, что омикрон-штамм приводит к более тяжелому течению заболевания по сравнению с "дельта".

Ученые надеются, что их коллеги смогут использовать полученные результаты, чтобы подготовиться к возможному росту новых случаев заболевания COVID-19 в ближайшие месяцы.

Ранее британский врач назвал необычный симптом у детей при заражении штаммом "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945841-uchenye-zayavili-chto-omikron-shtamm-mozhet-rasprostranyatsya-v-dva-raza-bystree-delty/