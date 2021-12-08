Ученые из Гонконга впервые показали изображение "омикрона"

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Ученые из Университета Гонконга опубликовали первое изображение нового штамма "омикрон", передает РИА Новости.

Изображение было получено при помощи электронного микроскопа. Исследователи сделали электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, которая была заражена "омикроном".

По словам ученых медицинского факультета университета, при малом увеличении можно рассмотреть повреждение клеток с набухшими везикулами. Последние содержат маленькие черные вирусные частицы.

Ученые Гонконгского университета также выделили штамм "омикрон" из клинических образцов. Это поможет в будущем разработать вакцины против нового варианта.

Ранее иммунолог развеял миф о том, что "омикрон" может стать "живой вакциной". А британский врач назвал необычный симптом, который наблюдается у инфицированных новым штаммом детей.

Также специалист из Роспотребнадзора заявил, что можно заразиться несколькими вариантами одновременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945866-uchenye-iz-gonkonga-vpervye-pokazali-izobrazhenie-omikrona/