Гинцбург оценил исследования коронавируса учеными мира

Александр Гинцбург. Фото: кадр из видео

Гинцбург прокомментировал исследования коронавируса во всем мире, передает РИА Новости.

По словам директора Центра имени Гамалеи, крупных прорывов в исследовании коронавируса в мире пока нет.

"Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто. Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие", - сказал ученый.

Ранее Гинцбург назвал причину отсутствия "долгосрочной" вакцины от COVID-19, которой можно было бы прививаться раз в несколько лет. А также заявил о разработке препарата, который подавляет размножение коронавируса, и назвал главное условие борьбы со штаммом "дельта".

Также другие российские врачи развеяли миф о том, что иммунитет переболевшего отличается от иммунитета вакцинированного, и объяснили причину многочисленных болей по всему телу после COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943423-gintsburg-otsenil-issledovaniya-koronavirusa-uchenymi-mira/