Гинцбург заявил о разработке препарата, подавляющего размножение COVID-19

Александр Гинцбург. Фото: t.me/nsnfm

Российский ученый Александр Гинцбург сообщил, что разрабатывается лекарство для подавления размножения COVID-19, передает РИА Новости.

Накануне директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в их центре создается лекарство из антител для лечения больных КВИ. Клинические испытания препарата стартуют в январе и продлятся три-четыре месяца.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", – пояснил ученый.

Однако, по словам Гинцбурга, он не может обещать, что "это будет в течение нескольких месяцев". Директор центра Гамалеи отметил, что для разработки подавляющего размножение COVID-19 препарата потребуется больше времени.

Ранее Гинцбург заявил, что на данный момент никаких жалоб нет у тех, кто ревакцинировался препаратом "Спутник V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941612-gintsburg-zayavil-o-razrabotke-preparata-podavlyayuschego-razmnozhenie-covid-19/