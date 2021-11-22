Сколько казахстанцев привились вакциной от Pfizer, рассказал Минздрав

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Минздрав Казахстана опубликовал сводку по привившимся от коронавируса вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Инфографика появилась в официальном Telegram-канале МЗ.

По информации министерства, по состоянию на 22 ноября вакцину Comirnaty получили 27 544 казахстанцев, из которых:

20 381 подросток;

2499 беременных женщин;

4674 кормящие матери.

Отметим, что всего единый дистрибьютор закупил для казахстанцев 4,2 млн доз препарата. Первая партия прибыла 10 ноября, вторая – 18-го числа.

Comirnaty – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Ранее мы рассказывали, как получившие ее себя чувствуют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943361-skolko-kazahstantsev-privilis-vaktsinoy-ot-pfizer-rasskazal-minzdrav/