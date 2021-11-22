Невролог рассказал о загадочных болях по всему телу после COVID-19

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Врач рассказал, что у 10 процентов переболевших наблюдаются мигрирующие по всему телу боли, передает Sputnik Россия.

Заболевание носит название фибромиалгия.

"Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", - говорит невролог Ойбек Тургунхужаев.

В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом. И если не выявится воспалительная реакция, то, скорее всего, причиной болей является дисфункция нервной системы, вызванная COVID-19.

Тургунхужаев объяснил, что в мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. К примеру, если человек ударился мизинцем о тумбочку, боль в скором времени проходит, потому что срабатывает противоболевая система.

"После COVID-19 эта система может не работать. Инфекция может провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем", - говорит врач.

Специалист перечислил способы лечения этого состояния.

"Лечение этих состояний - применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", - говорит невролог.

Он добавил, что избежать такого последствия можно также при помощи вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943234-nevrolog-rasskazal-o-zagadochnyh-bolyah-po-vsemu-telu-posle-covid-19/