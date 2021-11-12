Гинцбург назвал главное условие для борьбы с дельта-штаммом

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для победы над дельта-штаммом COVID-19 необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител, передает РИА Новости.

Российский ученый отметил, что при распространении других штаммов, в том числе "уханьского", было бы достаточно ревакцинироваться один раз в год или полтора.

"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", – объяснил он.

По словам Гинцбурга, при проникновении вируса в клетку человек заболевает, чего не следует допускать.

Ранее директор центра Гамалеи заявил о разработке препарата, подавляющего размножение COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941816-gintsburg-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-borby-s-delta-shtammom/