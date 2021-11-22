Гинцбург назвал причину отсутствия "долгосрочной" вакцины от COVID-19

Ампулы с вакциной "Спутник V". Фото: Primeminister.kz

Ученый Александр Гинцбург рассказал о вакцине от COVID-19, которой можно прививаться только раз в пять или 10 лет, передает РИА Новости.

Изобретение такого препарата зависит от мутации штаммов коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Гинцбурга, при создании "Спутника V" они надеялись на то, что он будет эффективен в течение нескольких лет.

"Срок действия "Спутник V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго", - говорит Гинцбург.

Но со временем появились новые штаммы COVID-19, которые смогли уклоняться от атаки антител. И теперь препарат приходится вводить раз в полгода.

"Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", - отметил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, каким препаратом стоит привиться людям моложе 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943231-gintsburg-nazval-prichinu-otsutstviya-dolgosrochnoy-vaktsiny-ot-covid-19/