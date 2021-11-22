"80% пациентов реанимаций привиты от КВИ": новый фейк о COVID-19 обсуждают в Казнете

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Казахстанцы в соцсетях рассылают сообщения о том, что недавно была изобретена тест-система, которая определила, что 80% пациентов, находящихся в реанимации, были привиты против КВИ.

Как передает официальный портал StopFake.kz, на самом деле это сообщение является фейком.

Этот вывод был сделан после того, как в Сети появилась новость об изобретении в России теста на вакцинацию от КВИ. Новый тест позволяет определить, получал человек вакцину от КВИ или же незаконно приобрел сертификат о вакцинации.

По данным фактчекеров, анализ основан на выявлении в организме пациента антител к аденовирусу Ad26, вирусный вектор которого использовался для создания первого компонента вакцины "Спутник V" и препарата "Спутник Лайт".

Тест уже начали применять на пациентах реанимаций в России. По итогам выяснилось, что 80% тяжелобольных, имеющих сертификат вакцинации, приобрели его незаконно и на самом деле не были привиты.

Это, как заявляется в материале StopFake.kz, доказывает, что большинство людей, тяжело переносящих КВИ, не вакцинированы.

Те же результаты показывают и исследования в других странах. Клиника Кливленда сообщала о том, что 90% пациентов с КВИ, госпитализированных в августе этого года, не были привиты.

В июле текущего года в подкасте от издания NPR сообщалось, что 97% всех госпитализаций с КВИ в США приходится на непривитых людей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о том, что риск смерти в результате COVID-19 в 11 раз выше для невакцинированных людей.

Таким образом, сообщение о том, что 80% пациентов реанимаций привиты против КВИ, ложно, подытожили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943339-80-patsientov-reanimatsiy-privity-ot-kvi-novyy-feyk-o-covid-19-obsuzhdayut-v-kaznete/