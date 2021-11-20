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Число выявленных случаев коронавируса снизилось в Казахстане

Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки в Казахстане COVID-19 подтвердился у 1047 человек, хотя за день ранее коронавирус выявили у 1125 жителей страны. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Из 1047 новых случаев больше всего заболевших зарегистрировано в Северо-Казахстанской области, на втором месте Павлодарской область, на третьем - Алматы.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 102
  • город Алматы - 116
  • город Шымкент - 17
  • Акмолинская область - 81
  • Актюбинская область - 20
  • Алматинская область - 55
  • Атырауская область - 20
  • Восточно-Казахстанская область - 74
  • Жамбылская область - 13
  • Западно-Казахстанская область - 36
  • Карагандинская область - 104
  • Костанайская область - 113
  • Кызылординская область - 12
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 118
  • Северо-Казахстанская область - 155
  • Туркестанская область - 8

Всего в стране обнаружен 962 781 заболевший.

По данным Минздрава, за сутки в республике от КВИ и пневмонии скончались 24 человека.

Напомним, ранее в Казахстане коронавирус выявили у 1125 человек. По состоянию на 18 ноября было 1083 заболевших, 17 ноября - 1058, 16 ноября - 931.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943088-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-snizilos-v-kazahstane/