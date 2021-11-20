Число выявленных случаев коронавируса снизилось в Казахстане

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За минувшие сутки в Казахстане COVID-19 подтвердился у 1047 человек, хотя за день ранее коронавирус выявили у 1125 жителей страны. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Из 1047 новых случаев больше всего заболевших зарегистрировано в Северо-Казахстанской области, на втором месте Павлодарской область, на третьем - Алматы.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102

город Алматы - 116

город Шымкент - 17

Акмолинская область - 81

Актюбинская область - 20

Алматинская область - 55

Атырауская область - 20

Восточно-Казахстанская область - 74

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 36

Карагандинская область - 104

Костанайская область - 113

113 Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 118

Северо-Казахстанская область - 155

Туркестанская область - 8

Всего в стране обнаружен 962 781 заболевший.

По данным Минздрава, за сутки в республике от КВИ и пневмонии скончались 24 человека.

Напомним, ранее в Казахстане коронавирус выявили у 1125 человек. По состоянию на 18 ноября было 1083 заболевших, 17 ноября - 1058, 16 ноября - 931.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943088-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-snizilos-v-kazahstane/