Число выявленных случаев коронавируса снизилось в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане COVID-19 подтвердился у 1047 человек, хотя за день ранее коронавирус выявили у 1125 жителей страны. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Из 1047 новых случаев больше всего заболевших зарегистрировано в Северо-Казахстанской области, на втором месте Павлодарской область, на третьем - Алматы.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 102
- город Алматы - 116
- город Шымкент - 17
- Акмолинская область - 81
- Актюбинская область - 20
- Алматинская область - 55
- Атырауская область - 20
- Восточно-Казахстанская область - 74
- Жамбылская область - 13
- Западно-Казахстанская область - 36
- Карагандинская область - 104
- Костанайская область - 113
- Кызылординская область - 12
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 118
- Северо-Казахстанская область - 155
- Туркестанская область - 8
Всего в стране обнаружен 962 781 заболевший.
По данным Минздрава, за сутки в республике от КВИ и пневмонии скончались 24 человека.
Напомним, ранее в Казахстане коронавирус выявили у 1125 человек. По состоянию на 18 ноября было 1083 заболевших, 17 ноября - 1058, 16 ноября - 931.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943088-chislo-vyyavlennyh-sluchaev-koronavirusa-snizilos-v-kazahstane/