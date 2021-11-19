Число случаев заражения COVID-19 снова начало расти в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновлена информация об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 1125 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что последние четыре дня в стране вновь наблюдается рост заболеваемости. Так, 16 ноября сообщалось о 931 заразившемся КВИ, 17 ноября суточный прирост составил 1058 случаев, а вчера, 18 ноября, этот показатель вырос до 1083 новых зараженных. Сегодня эта цифра выросла еще на 42 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 118

Алматы - 123

Шымкент - 20

Акмолинская область - 78

Актюбинская область - 19

Алматинская область - 57

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 84

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 37

Карагандинская область - 130

Костанайская область - 112

Кызылординская область - 19

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 115

Северо-Казахстанская область - 149

Туркестанская область - 17

За все время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 961 734 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942920-chislo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-snova-nachalo-rasti-v-kazahstane/