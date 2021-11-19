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Число случаев заражения COVID-19 снова начало расти в Казахстане

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Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновлена информация об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 1125 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что последние четыре дня в стране вновь наблюдается рост заболеваемости. Так, 16 ноября сообщалось о 931 заразившемся КВИ, 17 ноября суточный прирост составил 1058 случаев, а вчера, 18 ноября, этот показатель вырос до 1083 новых зараженных. Сегодня эта цифра выросла еще на 42 случая заражения.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 118
  • Алматы - 123
  • Шымкент - 20
  • Акмолинская область - 78
  • Актюбинская область - 19
  • Алматинская область - 57
  • Атырауская область - 25
  • Восточно-Казахстанская область - 84
  • Жамбылская область - 10
  • Западно-Казахстанская область - 37
  • Карагандинская область - 130
  • Костанайская область - 112
  • Кызылординская область - 19
  • Мангистауская область - 12
  • Павлодарская область - 115
  • Северо-Казахстанская область - 149
  • Туркестанская область - 17

За все время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 961 734 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942920-chislo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-snova-nachalo-rasti-v-kazahstane/