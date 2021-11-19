Число случаев заражения COVID-19 снова начало расти в Казахстане

Обновлена информация об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 1125 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, что последние четыре дня в стране вновь наблюдается рост заболеваемости. Так, 16 ноября сообщалось о 931 заразившемся КВИ, 17 ноября суточный прирост составил 1058 случаев, а вчера, 18 ноября, этот показатель вырос до 1083 новых зараженных. Сегодня эта цифра выросла еще на 42 случая заражения.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 118
- Алматы - 123
- Шымкент - 20
- Акмолинская область - 78
- Актюбинская область - 19
- Алматинская область - 57
- Атырауская область - 25
- Восточно-Казахстанская область - 84
- Жамбылская область - 10
- Западно-Казахстанская область - 37
- Карагандинская область - 130
- Костанайская область - 112
- Кызылординская область - 19
- Мангистауская область - 12
- Павлодарская область - 115
- Северо-Казахстанская область - 149
- Туркестанская область - 17
За все время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 961 734 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942920-chislo-sluchaev-zarazheniya-covid-19-snova-nachalo-rasti-v-kazahstane/