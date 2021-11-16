Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлены менее тысячи заболевших

В Казахстане за последние сутки COVID-19 выявили у менее тысячи человек. Обновленные данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки немного снизилось в сравнении со вчерашними показателями - днем ранее суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 1038 случаев, сегодня же эта цифра составила 931.
В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- город Нур-Султан - 110
- город Алматы - 114
- город Шымкент - 18
- Акмолинская область - 67
- Актюбинская область - 14
- Алматинская область - 72
- Атырауская область - 19
- Восточно-Казахстанская область - 42
- Жамбылская область - 9
- Западно-Казахстанская область - 7
- Карагандинская область - 105
- Костанайская область - 79
- Кызылординская область - 7
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 120
- Северо-Казахстанская область - 129
- Туркестанская область - 16
Всего в стране выявлено 958468 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942331-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavleny-menee-tysyachi-zabolevshih/