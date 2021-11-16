Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлены менее тысячи заболевших

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за последние сутки COVID-19 выявили у менее тысячи человек. Обновленные данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки немного снизилось в сравнении со вчерашними показателями - днем ранее суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 1038 случаев, сегодня же эта цифра составила 931.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

город Нур-Султан - 110

город Алматы - 114

город Шымкент - 18

Акмолинская область - 67

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 72

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 42

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 105

Костанайская область - 79

Кызылординская область - 7

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 120

Северо-Казахстанская область - 129

Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлено 958468 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942331-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavleny-menee-tysyachi-zabolevshih/