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Коронавирус в Казахстане: за сутки выявлены менее тысячи заболевших

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за последние сутки COVID-19 выявили у менее тысячи человек. Обновленные данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки немного снизилось в сравнении со вчерашними показателями - днем ранее суточный прирост заражений коронавирусом в стране составлял 1038 случаев, сегодня же эта цифра составила 931.

В целом, в разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • город Нур-Султан - 110
  • город Алматы - 114
  • город Шымкент - 18
  • Акмолинская область - 67
  • Актюбинская область - 14
  • Алматинская область - 72
  • Атырауская область - 19
  • Восточно-Казахстанская область - 42
  • Жамбылская область - 9
  • Западно-Казахстанская область - 7
  • Карагандинская область - 105
  • Костанайская область - 79
  • Кызылординская область - 7
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 120
  • Северо-Казахстанская область - 129
  • Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлено 958468 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942331-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-vyyavleny-menee-tysyachi-zabolevshih/