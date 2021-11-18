Больше тысячи случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1083 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что это на 25 случаев больше, чем накануне.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 125

Алматы - 128

Шымкент - 20

Акмолинская область - 72

Актюбинская область - 20

Алматинская область - 49

Атырауская область - 28

Восточно-Казахстанская область - 77

Жамбылская область - 11

Западно-Казахстанская область - 25

Карагандинская область - 115

Костанайская область - 110

Кызылординская область - 15

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 118

Северо-Казахстанская область - 143

Туркестанская область - 22

За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 960 609 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942716-apchatch/