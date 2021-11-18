Больше тысячи случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

За последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1083 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что это на 25 случаев больше, чем накануне.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 125
- Алматы - 128
- Шымкент - 20
- Акмолинская область - 72
- Актюбинская область - 20
- Алматинская область - 49
- Атырауская область - 28
- Восточно-Казахстанская область - 77
- Жамбылская область - 11
- Западно-Казахстанская область - 25
- Карагандинская область - 115
- Костанайская область - 110
- Кызылординская область - 15
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 118
- Северо-Казахстанская область - 143
- Туркестанская область - 22
За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 960 609 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942716-apchatch/