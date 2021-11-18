Здоровье
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Больше тысячи случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Девушка в маске на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1083 граждан. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Отметим, что это на 25 случаев больше, чем накануне.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 125
  • Алматы - 128
  • Шымкент - 20
  • Акмолинская область - 72
  • Актюбинская область - 20
  • Алматинская область - 49
  • Атырауская область - 28
  • Восточно-Казахстанская область - 77
  • Жамбылская область - 11
  • Западно-Казахстанская область - 25
  • Карагандинская область - 115
  • Костанайская область - 110
  • Кызылординская область - 15
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 118
  • Северо-Казахстанская область - 143
  • Туркестанская область - 22

За все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 960 609 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942716-apchatch/