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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 1058 случаев

Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 1058 жителей Казахстана.

Последние несколько недель эпидситуация в Казахстане значительно улучшилась - число заражений уменьшилось до менее чем тысячи случаев в сутки, а сама страна перешла в "зеленую" зону по коронавирусу.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 126
  • Алматы - 119
  • Шымкент - 20
  • Акмолинская область - 57
  • Актюбинская область - 11
  • Алматинская область - 60
  • Атырауская область - 21
  • Восточно-Казахстанская область - 78
  • Жамбылская область - 13
  • Западно-Казахстанская область - 23
  • Карагандинская область - 135
  • Костанайская область - 98
  • Кызылординская область - 18
  • Мангистауская область - 7
  • Павлодарская область - 123
  • Северо-Казахстанская область - 134
  • Туркестанская область - 15

За все время пандемии коронавирусом заразились 959 526 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942530-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-1058-sluchaev/