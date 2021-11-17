Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 1058 случаев

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 1058 жителей Казахстана.
Последние несколько недель эпидситуация в Казахстане значительно улучшилась - число заражений уменьшилось до менее чем тысячи случаев в сутки, а сама страна перешла в "зеленую" зону по коронавирусу.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 126
- Алматы - 119
- Шымкент - 20
- Акмолинская область - 57
- Актюбинская область - 11
- Алматинская область - 60
- Атырауская область - 21
- Восточно-Казахстанская область - 78
- Жамбылская область - 13
- Западно-Казахстанская область - 23
- Карагандинская область - 135
- Костанайская область - 98
- Кызылординская область - 18
- Мангистауская область - 7
- Павлодарская область - 123
- Северо-Казахстанская область - 134
- Туркестанская область - 15
За все время пандемии коронавирусом заразились 959 526 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942530-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-1058-sluchaev/