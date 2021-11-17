Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 1058 случаев

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Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 1058 жителей Казахстана.

Последние несколько недель эпидситуация в Казахстане значительно улучшилась - число заражений уменьшилось до менее чем тысячи случаев в сутки, а сама страна перешла в "зеленую" зону по коронавирусу.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 126

Алматы - 119

Шымкент - 20

Акмолинская область - 57

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 60

Атырауская область - 21

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 23

Карагандинская область - 135

Костанайская область - 98

Кызылординская область - 18

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 123

Северо-Казахстанская область - 134

Туркестанская область - 15

За все время пандемии коронавирусом заразились 959 526 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942530-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-1058-sluchaev/