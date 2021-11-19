Опубликованы имена еще 42 нарушителей карантина в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Еще 42 алматинца с "красным" статусом в Ashyq нарушили двухнедельный домашний карантин. За это их оштрафовали, передает официальный сайт ДСЭК города Алматы.

Сообщается, что в качестве наказания каждый из 42 нарушителей должен будет выплатить 30 МРП (87 510 тенге)

Как пояснили в ДСЭК, граждане с положительным ПЦР-тестом на КВИ посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по системе Ashyq.

Среди таких объектов: ЦОНы, рестораны, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, боулинги, салоны красоты, детские сады, объекты образования, бассейны и другие.

В итоге на территорию объектов граждан с "красным" статусом не допустили.

Кроме того, указывается, что нарушители карантина являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов.

В ведомстве вновь призвали всех алматинцев, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать домашний карантин и проявить гражданскую ответственность перед обществом.

Контактным лицам также необходимо соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления, чтобы не заразить находящихся там других людей.

С полным списком нарушителей можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что заболеваемость КВИ в Казахстане вновь начала расти: за минувшие сутки в стране выявили 1125 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943064-opublikovany-imena-esche-42-narushiteley-karantina-v-almaty/