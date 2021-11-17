Гинцбург рассказал, каким препаратом стоит привиться людям моложе 60 лет

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Директор Центра имени Гамалеи рассказал, каким препаратом стоит привиться переболевшим пациентам моложе 60 лет, передает РИА Новости.

"Минздрав (России) принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V", - говорит директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от коронавируса и оценил ее безопасность. По его словам, никаких побочных эффектов замечено не было.

Также он заявил, что многократная ревакцинация российским препаратом от COVID-19 является безопасной и назвал главное условие для борьбы со штаммом "дельта".

Недавно директор Центра имени Гамалеи рассказал, что ученые начали разработку препарата, который будет способен подавлять размножение COVID-19 в организме человека. Испытания начнутся в январе следующего года и продлятся примерно три-четыре месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942565-gintsburg-rasskazal-kakim-preparatom-stoit-privitsya-lyudyam-molozhe-60-let/