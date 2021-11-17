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Американские ученые определили взаимосвязь между антидепрессантами и снижением смертности от COVID-19, передает MedPageToday.

Ученые Стэнфордского и Калифорнийского университетов проанализировали данные 500 тыс. пациентов в США. 83,5 тыс. из них переболели COVID-19 с января по сентябрь прошлого года. Из этого количества 3,4 тыс. человек принимали антидепрессанты, а именно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Последнюю группу людей сравнили с контрольной группой, которую собрали, учитывая пол, национальность, возраст и сопутствующие заболевания.

Оказалось, у принимавших один вид селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) риск смерти от COVID-19 снижался на 28 процентов. У принимавших другой препарат показатель летального исхода был ниже на 26 процентов.

При приеме любого препарата СИОЗС риск смерти от коронавирусной инфекции снижался в среднем на восемь процентов.

Но авторы исследования подчеркнули, что для точного определения влияния антидепрессантов на течение COVID-19 требуются еще дополнительные исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942561-uchenye-opredelili-vzaimosvyaz-mezhdu-antidepressantami-i-snizheniem-smertnosti-ot-covid-19/