Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов при многократной ревакцинации от COVID-19

Александр Гинцбург. Фото: кадр из видео

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при многократной ревакцинации от COVID-19 негативных последствий не обнаружено, передает ТАСС.

По словам российского ученого, при повторной прививке сохраняется защитный уровень иммунитета.

"Были (случаи ревакцинации несколько раз), наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", – заявил он.

При этом Гинцбург отметил, что "абсолютно никаких" негативных последствий для организма не было зафиксировано.

Ранее Гинцбург заявил, что для победы над дельта-штаммом COVID-19 необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител.

Также ученый сообщил, что разрабатывается лекарство для подавления размножения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942138-gintsburg-zayavil-ob-otsutstvii-negativnyh-effektov-pri-mnogokratnoy-revaktsinatsii-ot-covid-19/