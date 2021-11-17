Ученые из США назвали животных, которые могут распространять COVID-19

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Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие из животных могут переносить COVID-19, передает EurekAlert!.

Авторы исследования отобрали 500 видов диких и домашних животных, с которыми регулярно могут контактировать люди. Эти животные заражаются и распространяют коронавирус.

Помимо летучих мышей, в список вошли большинство приматов, грызуны, пятнистые олени, азиатский буйвол, норки, домашние кошки, ленивцы, муравьеды, панголины и другие животные.

Как отмечают ученые, SARS-CoV-2 является зоонозным вирусом, то есть передается от нечеловекоподобного животного человеку. И чтобы избежать новых штаммов и волн COVID-19, следует контролировать контакты возможных переносчиков с людьми.

Опасность передачи человеку коронавируса, например, от норок, может поспособствовать возникновению более опасных штаммов. Эти варианты могут быть менее чувствительны к вакцинам.

Напомним, Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942542-uchenye-iz-ssha-nazvali-zhivotnyh-kotorye-mogut-rasprostranyat-covid-19/